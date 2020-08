A carregar o vídeo ...

Provavelmente já com saudades de ver Cristiano Ronaldo faturar, a Juventus partilhou este sábado um vídeo no qual mostra os 37 golos marcados pelo avançado português esta temporada. Um registo à CR7, que entrou para a história da Vecchia Signora. Os fãs do avançado português agradecem...