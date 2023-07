Di María apanhou Gonçalo Ramos, Chiquinho, Rafa e João Mário a dormir e... não perdoou

A carregar o vídeo ...

Pouco depois da vitórai do Benfica sobre o Al Nassr, por 4-1, Ángel di María decidiu ir ao arquivo do telemóvel e partilhar para os seus seguidores um vídeo captado na viagem até ao Algarve, onde surgem Gonçalo Ramos, Chiquinho, Rafa e João Mário a dormir no autocarro. E, como não podia deixar de ser, o argentino não perdoou, deixando como legenda a frase "Eles não suportam uma viagem!", acompanhado de emojis a rir.