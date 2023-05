Di María associado ao Benfica: lembra-se do que o argentino fez desde que saiu da Luz?

A carregar o vídeo ...

Em final de contrato com a Juventus, Ángel di María deve mesmo sair da turma italiana no fim da presente temporada e o seu futuro está totalmente em aberto. Segundo o portal 'Relevo', numa informação partilhada pelo jornalista italiano Matteo Moretto, o jogador argentino de 35 anos já terá sido alvo de vários contactos exploratórios, um deles por parte do Benfica. Desde que saiu da Luz, o argentino representou Real Madrid, Man. United, PSG e Juventus.