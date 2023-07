A carregar o vídeo ...

Ángel Di María, um dos reforços do Benfica para a nova época, foi muito apoiado pelos adeptos das águias - que já se encaminhavam para as bancadas - à chegada ao Estádio do Algarve, onde os encarnados defrontam o Al Nass, de Luís Castro e Cristiano Ronaldo, partir das 20h30.