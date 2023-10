Diamantino Miranda: «João Neves tem dado continuidade aos bons jogos»

A carregar o vídeo ...

Roberto Martínez divulgou esta sexta-feira, em conferência de imprensa na Cidade do Futebol, os convocados da Seleção Nacional para os próximos compromissos de qualificação para o Euro'2024, frente a Eslováquia (dia 13), no Estádio do Dragão, e Bósnia (dia 16), em Zenica. E João Neves é a grande novidade, facto que foi comentado no programa 'Mercado' por Diamantino Miranda.