Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, foi condenado a um ano e 10 meses de prisão, com pena suspensão, devido à divulgação dos emails do Benfica. Diogo Faria, diretor de conteúdos do Porto Canal, foi também condenado, a 9 meses de prisão com pena suspensa durante um ano, por violação de correspondência ou telecomunicações