Diego despediu-se dos relvados em lágrimas e passou testemunho a Gabigol

Diego colocou um ponto final na carreira este sábado, na derrota (2-1) do Flamengo diante do Avaí no Maracanã, e não conteve as lágrimas quando foi substituído. Perante uma enorme salva de palmas, o antigo médio do FC Porto, de 37 anos, passou a braçadeira de capitão a Diego Alves e despediu-se dos companheiros de equipa, dos adversários e até da árbitra. Antes de abandonar o relvado, o antigo internacional brasileiro mostrou que tinha duas camisolas do clube vestidas, uma delas com o nome de Gabigol, passando assim o testemunho ao ex-Benfica.