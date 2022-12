Diego Milito rendido a Enzo Fernández: «É uma enorme surpresa, está a fazer um Mundial extraordinário»

A carregar o vídeo ...

Diego Milito está rendido a Enzo Fernández e garantiu que "é uma enorme surpresa" a prova que está a realizar no Qatar. O antigo avançado da Argentina, que se notabilizou no Inter Milão de José Mourinho, sublinhou o facto de o médio do Benfica "ter ganho o lugar" na alviceleste e também disse que está "a fazer um Mundial extraordinário, o que é bom para a seleção". [Vídeo: ESPN Argentina]