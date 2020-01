Diego Simeone: «João Félix tem um talento enorme e uma habilidade incrível»

A carregar o vídeo ...

Diego Simeone, treinador do At. Madrid, voltou a elogiar as qualidades de João Félix, avançado português que transferiu-se do Benfica para emblema colchonero no último verão. O treinador dos rojiblancos acredita que o internacional luso tem "um talento enorme e uma habilidade incrível", qualidades que são fundamentais para o plantel. [Vídeo: Omnisport]