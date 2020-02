Diego Souza e as semelhanças com Cristiano Ronaldo: «Só se for a beleza!»

A carregar o vídeo ...

A viver um arranque de ano bastante positivo, Diego Souza é um dos poucos jogadores do futebol mundial com uma média superior a um golo por jogo em 2020, numa lista na qual entra Cristiano Ronaldo ou Gabigol. Esse facto foi esta segunda-feira destacado em conferência de imprensa, com uma jornalista a questionar o dianteiro do Grémio sobre aquilo que unia os três nomes. A resposta foi... hilariante.