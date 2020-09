«Difícil Messi ficar no Barcelona. Quanto ao resto não sei»: pai do argentino assume saída

A carregar o vídeo ...

O pai de Messi aterrou esta quarta-feira em Barcelona, onde vai tentar negociar a saída do avançado argentino. À chegada ao aeroporto, Jorge Messi tinha dito que ainda não sabia de nada, mas pouco depois, em declarações para o programa 'Jugones', já admitiu que a saída é o destino mais provável. "Díficil ficar no Barcelona. Quanto ao resto não sei de nada. Não falei com Pep [Guardiola]", disse.