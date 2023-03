Digno de cenário de guerra: imagens incríveis de jogo da 3.ª divisão turca

A carregar o vídeo ...

O duelo entre Bursaspor e Amed, do terceiro escalão do futebol turco, foi palco este domingo de cenas inacreditáveis, com os adeptos da equipa da casa a lançarem, vezes sem conta, objetos na direção dos adversários, inclusivamente artefactos pirotécnicos. Um deles, como se pode ver neste vídeo, atingiu um jogador quando este se preparava para bater um canto. Por incrível que pareça, a jogada prosseguiu e o jogo chegou mesmo ao final, pese embora este absoluto cenário de guerra.



Depois do apito final, o cenário de batalha voltou, como se pode ver na segunda parte do vídeo acima.



Note-se que a tensão neste duelo deveu-se essencialmente à forte carga política, já que os adeptos do conjunto de Bursa são conhecidos por serem nacionalistas radicais, ao passo que o Amed é uma equipa proveniente de uma comunicade curda. Já na véspera se tinham dado confrontos e esta manhã não foi diferente.