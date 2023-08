A carregar o vídeo ...

Diogo Costa e João Mário foram, esta terça-feira, reintegrados nos trabalhos do FC Porto na véspera da Supertaça entre os dragões e o Benfica. O encontro, refira-se, está marcado para amanhã pelas 20h45, no Estádio Municipal de Aveiro. Com a recuperação de João Mário, Rodrigo Pinheiro já não esteve no treino.