Diogo Jota confessou numa entrevista ao canal de YouTube 'That's Football' que não gosta de responder à clássica questão 'quem é o defesa que não gosta de encontrar pela frente?' Mas depois, o avançado do Liverpool acaba por admitir que há um, português, que não aprecia mesmo de defrontar... (Vídeo 'That's Football/YouTube)