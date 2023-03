Diogo Ribeiro analisa a sua estreia em provas do circuito norte-americano

A carregar o vídeo ...

O nadador português Diogo Ribeiro foi uma das atrações internacionais do 'TYR Pro Swim Series - Fort Lauderdale', prova do circuito norte-americano que se realizou na Flórida, e não passou despercebido na imprensa local, com o conceituado site especializado ' Swim Swam ' a fazer uma pequena entrevista ao tricampeão mundial de juniores. Veja o vídeo da publicação norte-americana. Recorde-se que recentemente Diogo Ribeiro concedeu uma entrevista a Record , onde abordou as suas ambições para o futuro e falou da experiência de treinar com o recordista mundial Govorov.