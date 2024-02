Diomande recebido como um herói em Abidjan antes de viajar para Lisboa

A carregar o vídeo ...

Poucos dias depois de ter conquistado a CAN com a Costa do Marfim, Diomande foi recebido como um herói no FC OSA (Olympic Sport Abobo), academia sediada em Abidjan, onde o central deu os primeiros toques na bola. Após os aplausos e as fotografias com todos – sempre com a medalha ao peito – Diomande vai, apurou Record, deixar o seu país esta noite para regressar ao Sporting. Logo, é esperado em Lisboa durante o dia de amanhã.