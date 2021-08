A carregar o vídeo ...

A direção do Benfica está em peso em Moreira de Cónegos onde o Benfica defronta o Moreirense este sábado (18 horas). Com Rui Costa junto da equipa, José Eduardo Moniz e Sílvio Cervan, vice-presidentes e administradores do Benfica, à tribuna do Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, com os também ‘vices’ Almeida Lima e Rui do Passo. O antigo dirigente Alcino António acompanhou a comitiva encarnada [Vídeo Record]