Diretor desportivo e treinador do Torino aos empurrões: "Estou a fazer a equipa"; "Tu não fazes é nada"

Está de cortar à faca o ambiente no Torino a pouco mais de duas semanas para o arranque oficial da temporada 2022/23. Um vídeo amador 'apanhou' esta quarta-feira o treinador Ivan Juric e o diretor desportivo Davide Vagnati envolvidos numa grande discussão, com os dois elementos da equipa técnica do Torino e empurrarem-se várias vezes. De acordo com a imprensa italiana, uma das razões que terá motivado a altercação terá sido a falta de reforços que a equipa está a ter neste mercado de transferências, com o técnico a acusar o diretor desportivo de não saber trabalhar. "Respeita-me, seu c...", atirou o diretor desportivo, atirando: "Estou a fazer a equipa". E o treinador respondeu: "Cala-te, tu não sabes como trabalhar. Tu não fazes é nada."



Após os vários empurrões e tentativas de agressão à porta de um hotel onde a equipa está a estagiar na Áustria, Marco Pellegri, Team Manager do Torino, foi obrigado a intervir e a separar os dois elementos antes que algo de maior acontecesse.