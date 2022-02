A carregar o vídeo ...

Bruno Spindel e Marcos Braz, dirigentes do Flamengo, têm viagem marcada para a Europa para tratar de contratações e um dos nomes é Everton, jogador do Benfica. Bruno Spindel confirmou o interesse no extremo das águias e revelou a resposta do Benfica perante a abordagem do Mengão. [Canal Youtube Venê Casagrande].