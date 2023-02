Disseram a Cristiano Ronaldo que tinha os pés "horríveis" e o português deu... uma resposta de milhões!

A carregar o vídeo ...

Weston McKennie conviveu na Juventus com Cristiano Ronaldo. Nas primeiras horas como jogador do Leeds, o médio norte-americano revelou uma história com o português dos tempos de Itália. "Tenho uma história do Ronaldo. Ele estava a receber uma massagem e eu estava a passar por ele e disse: 'Meu Deus. Os teus pés parecem horríveis!' Ele respondeu 'Meu amigo, estes pés valem mil milhões de euros'. E eu disse: 'Tens razão, respeito'", descreveu o jogador do Leeds com boa disposição e enquanto calçava as meias.