Foi divulgado, este domingo, nas redes sociais, o vídeo onde aparecem dois adeptos a vandalizar a pantera do Boavista, estátua que se encontra no exterior do Estádio do Bessa e que foi danificada com tinta azul e branca na madrugada do último sábado. Entretanto, o clube já reparou os danos feitos na pantera.