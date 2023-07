Dizem que é o teste mais brutal da Premier League: a cara dos jogadores diz tudo!

A carregar o vídeo ...

A cada pré-época, Thomas Frank trata de testar o físico dos jogadores do Brentford de uma forma bastante particular, naquele que é visto em Inglaterra como o mais brutal teste de pré-temporada. Basicamente, os jogadores são colocados à prova num exercício no qual têm de correr 1 quilómetro... o mais rápido que conseguirem, isto num percurso de cerca de 100 metros (o que implica várias viragens de 180 graus). A expressão de esforço dos jogadores no final diz bem da exigência do desafio, que este ano teve Mads Bidstrup como o mais forte. O dinamarquês fez a distância em 2.57 minutos, a uma velocidade superior a 20 km/h.