José Mourinho esteve no Masters 1.000 de Roma a assistir à atuação de Novak Djokovic econversar com o tenista sérvio. O antigo número 1 mundial explicou depois da conferência de imprensa que se sentiu muito honrado com a presença do treinador português no seu encontro. (Vídeo Eurosport/Twitter)