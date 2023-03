Dmitrovic atingido na cabeça por objetos vindos das bancadas: jogadores do Fenerbahçe pediram calma aos adeptos

A carregar o vídeo ...

Dmitrovic volta a estar debaixo de fogo. Depois do incidente com um adepto do PSV Eindhoven, o guardião do Sevilha foi esta quinta-feira atingido no jogo com o Fenerbahçe por vários isqueiros vindos da bancada atrás da sua baliza, destinado aos adeptos turcos. O jogo esteve interrompido durante alguns momentos. Os ânimos só acalmaram quando os jogadores do Fenerbahçe se dirigiram para as bancadas.