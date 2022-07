A pré-temporada 2022/23 arrancou esta terça-feira para Mbappé. O craque francês, que esteve muito perto da saída para o Real Madrid neste verão, já realizou os habituais testes médicos e físicos de pré-epoca e não deixou de abraçar Pablo Sarabia no reencontro com o espanhol que no último ano esteve emprestado ao Sporting. [Vídeo: One Football]