O Sporting divulgou imagens dos bastidores do Young Boys-Sporting, da 1.ª mão do playoff da Liga Europa (1-3) . A mulher e o filho de Matheus Reis deram apoio ao jogador dos leões e, no final do encontro, o camisola 2 leonino levou o pequeno ao relvado. As celebrações de Gyökeres, como sempre, estiveram igualmente em destaque