Do bronze ao ouro num ápice: o incrível sprint para a glória de Femke Bol

A holandesa Femke Bol confirmou-se como um dos nomes maiores do atletismo atual, ao conseguir sair de Budapeste com o título mundial dos 400 metros barreiras e ainda dos 4x400 metros - pelo meio perdeu o cetro dos 4x400 metros mistos com uma queda a 5 metros da meta . A última conquista, a dos 4x400 metros femininos, foi uma espécie de vingança por aquilo que aconteceu na estafeta mista, com uma épica recuperação de 3.º para 1.º num curto espaço de tempo. Todos pensavam que a Jamaica ia vencer, mas Bol tinha outros planos...