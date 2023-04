A carregar o vídeo ...

Ferro joga atualmente no Hajduk Split, depois de em fevereiro ter deixado o Benfica a título definitivo. Numa entrevista a Record, que pode ler e ver amanhã na edição impressa e no Record Premium, o central falou do processo de saída das águias, de Jorge Jesus e Bruno Lage e muitos outros aspetos da sua passagem pelas águias. A não perder!