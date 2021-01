Do meio campo até à área: o incrível lançamento de linha lateral que deixa todos de boca aberta

A carregar o vídeo ...

Chama-se Nader Mohammadi, atua no Paykan do Irão e muito provavelmente nunca será destaque no mundo do futebol pela sua habilidade para brilhar a marcar golos ou a fazer super assistências, mas há algo que lhe está a valer o reconhecimento a nível global nas redes sociais. A sua incrível capacidade para transformar lançamentos de linha lateral em lances de real perigo, mesmo aqueles que são do... meio campo. Veja-se bem este exemplo, no encontro com o Sepahan, disputado esta sexta-feira.Note-se que há pouco mais de um mês já aqui tínhamos trazido outro momento da sua assinatura, na altura num lance que acabou mesmo em golo