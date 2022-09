Jules Koundé participou no desafio dos 90 segundos, no qual o objetivo passa por responder ao maior número de perguntas no período referido. O defesa do Barcelona mostrou mestria e igualou Pedri e Ansu Fati no topo do ranking dos jogadores melhor sucedidos neste jogo. Descubra a quantas perguntas respondeu o internacional francês. [Vídeo: One Football]