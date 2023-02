Do regresso de Darwin aos golos à expulsão de Pope: o resumo do Newcastle-Liverpool

A carregar o vídeo ...

O Liverpool bateu este sábado o Newcastle, que esteve durante grande parte do encontro em inferioridade numérica após a expulsão do guarda-redes Pope por mão na bola fora da grande área dos magpies. Darwin Núñez esteve em grande destaque ao marcar o primeiro golo da partida que terminou com um triunfo dos reds, por. [: ELEVEN Portugal]