Do Spurs-Raptors veio uma das homenagens mais bonitas e criativas a Kobe Bryant

A carregar o vídeo ...

Como forma de homenagear Kobe Bryant, que morreu este domingo num acidente de helicóptero, as primeiras posses de bola de cada equipa no jogo San Antonio Spurs-Toronto Raptors não foram disputads, com ambos os lados a deixarem expirar o tempo de ataque, que tem 24 segundos... precisamente o número da camisola que Kobe imortalizou. Ao mesmo tempo, o pavilhão inteiro irrompeu em palmas.