Travante Williams e o Shakir Smith quiseram festejar com a equipa feminina de futebol dos leões... e invadiram o relvado do Estádio Nacional! Os dois basquetebolistas do Sporting ainda fugiram mas acabaram por ser apanhados pelos seguranças do recinto. Tudo sucedeu após o apito final no 2-1 sobre o Famalicão.