O Borussia Dortmund desperdiçou a chance de igualar o Bayern Munique no topo da Bundesliga, ao empatar a três golos diante do Estugarda. A equipa de Raphael Guerreiro até esteve a ganhar no período de desconto, mas permitiu o golo do empate aos 90'+7 por parte da formação onde atua Tiago Tomás. (Vídeo: ELEVEN)