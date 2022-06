Dois minutos loucos na Argentina: reviravolta épica e insólita na 6.ª Divisão

A carregar o vídeo ...

O futebol sul-americano tem coisas especiais e este vídeo volta a mostrá-lo. Tudo aconteceu na sexta divisão argentina, no duelo entre Villa Dálmine e Deportivo Morón, mais precisamente na fase final da contenda. O marcador apontava 1-0 para o conjunto da casa quando o marcador já se aproximava do final.



Na sequência de um lance de insistência, os adversários marcam e festejam euforicamente. Todos subiram para saudar o autor do golo, deixando a baliza deserta. Os jogadores do Villa Dálmine aproveitaram o momento e, com a baliza à mercê, marcaram e (pensaram eles...) voltaram ao comando do marcador. O problema foi que o árbitro decidiu anular o golo e o jogo recomeçou com 1-1.



O mais insólito veio depois. Provavelmente abalados pelo facto da sua celebração ter sido 'anulada', os jogadores do Villa Dálmine precipitaram-se na defesa e, em cima do apito final, o Deportivo Morón... marcou e deu a volta ao resultado.