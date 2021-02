A carregar o vídeo ...

Dolores Aveiro surpreendeu os seus fãs este sábado, quando partilhou nas redes sociais um vídeo no qual surge com a família, ao almoço, a cantar em plenos pulmões a música 'Só eu sei porque não fico em casa'. O vídeo, naturalmente, está a fazer furor junto dos adeptos do Sporting.