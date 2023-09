Dolores Silva acusa elemento do Benfica de tentar lesionar uma jogadora do Sp. Braga: veja o momento

A carregar o vídeo ...

Dolores Silva recorreu este domingo às suas redes sociais para partilhar um vídeo de um momento em que um elemento do Benfica impede, com uma espécie de bloqueio, a corrida de uma jogadora do Sp. Braga que se preparava para dar início aos exercícios de aquecimento durante o jogo entre águias e bracarenses, realizado ontem (sábado), a contar para a meia-final da Supertaça feminina, duelo que as encarnadas acabariam por vencer nos penáltis (4-2) depois de uma igualdade a três (3-3) no período regulamentar. "Enfim... mais um momento escusado! Para quê isto? Para a minha colega cair e se lesionar? Para quê? Qual é a intenção disto? Provocar? Para quê? Ou também vão dizer que não houve intenção? Preocupem-se com o espetáculo dentro do campo, não queiram ser os protagonistas fora dele!", escreveu a internacional portuguesa que esteve no Campeonato do Mundo de futebol feminino a defender as cores de Portugal. Antes, a mesma jogadora tinha criticado, também com recurso a um vídeo, o comportamento de Luís Filipe, elemento da comunicação do clube da Luz para o futebol feminino. "É preciso respeito e humildade também! Há que saber perder e saber ganhar", escreveu.