Dor de cabeça para Vítor Pereira? Lesionado Jô diverte-se em pagode durante derrota do Corinthians

Os adeptos do Corinthians estão muito irritados com Jô, médio ofensivo do 'Timão'. O jogador está lesionado, a recuperar de um problema na perna esquerda, e enquanto a equipa treinada por Vítor Pereira perdia ontem diante do Cuiabá (1-0), Jô divertia-se num pagode, precisamente à hora do encontro, com imagens do desafio a passarem num ecrã gigante... (Vídeo Twitter)