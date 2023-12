Os conselhos de Coates a Eduardo Quaresma e a presença de Nuno Mendes: Sporting mostra bastidores do clássico

A carregar o vídeo ...

O Sporting publicou nas redes sociais mais um episódio do 'Backstage', agora referente à vitória sobre o FC Porto (2-0) no clássico de ontem. Nas imagens, destaque para os conselhos que Coates deu a Eduardo Quaresma, o seu substituto no onze, e ainda para Nuno Mendes, que marcou presença em Alvalade e no final recebeu a camisola do jovem central, que esteve em grande no duelo entre rivais.