Dos gritos efusivos de Ronaldo à presença portuguesa nas bancadas: os bastidores do Al Nassr-Abha

Cristiano Ronaldo é a grande figura do Al Nassr e na última jornada do campeonato saudita voltou a demonstrá-lo. O português marcou um golo de livre direto do meio-campo, ajudou a equipa a dar a volta ao resultado diante do Abha (o Al Nassr viria a vencer por 2-1) e provocou um turbilhão de emoções nas bancadas do Mrsool Park, onde não faltou presença portuguesa (contámos duas bandeiras de Portugal e uma camisola do Sporting). [Vídeo: Al Nassr]