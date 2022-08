Douglas Luiz marcou canto direto no treino e um dia depois... fez o mesmo no jogo

A carregar o vídeo ...

É habitual dizer-se que a "prática leva à perfeição" e Douglas Luiz é um dos exemplos dessa máxima. Esta terça-feira, diante do Bolton (num jogo em que venceu por 4-1), o brasileiro do Aston Villa marcou um golo de canto direto, um recurso que tem aprimorado nos últimos tempos. Já tinha marcado na pré-temporada dessa forma e na véspera do jogo de ontem tinha até feito o mesmo no treino dos villians... Treinar compensa!