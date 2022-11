Draxler mostra que fala português e atira em viagem com o Benfica: «Não funciona, c...»

A carregar o vídeo ...

Num dos episódios do Benfica Play - imagens disponibilizadas pelo Benfica apenas a subscritores do serviço - Julian Draxler mostra que já fala português. A equipa ia viajar para um dos jogos da Champions e no avião o alemão não conseguiu recostar o banco. "Não funciona", atirou. Chiquinho constatou logo: "Já fala português". Draxler quis mostrar que até sabia mais, deu um murro no assento e acrescentou: "Não funciona, c...". (Vídeo Twitter)