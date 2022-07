O Botafogo de Luís Castro voltou a perder no Brasileirão na noite de domingo, por 0-2, em jogo disputado no terreno do Cuiabá, a contar para a 16.ª jornada da prova. O duelo ficou marcado pelas expulsões de Hugo (72') e Daniel Borges (90'+3), que acabaram por condicionar a atuação da equipa orientada pelo treinador português. [Vídeo: One Football]