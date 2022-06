Duplantis volta a fazer história: sueco bate recorde mundial do salto com vara ao ar livre

A carregar o vídeo ...

Mondo Duplantis é definitivamente um nome à parte dos demais no mundo do atletismo. Esta quinta-feira, em 'casa', o sueco conseguiu fixar um novo recorde mundial do salto com vara ao ar livre, ao saltar 6,16 metros na etapa de Estocolmo da Diamond League. Já detentor da melhor marca de sempre, curiosamente conseguida 'indoor', em Belgrado, com 6,20 metros, o craque sueco melhorou também o registo máximo ao ar livre, que perdurava desde 2020, quando em Roma chegou aos 6,15.