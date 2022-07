Dustin Poirier e Michael Chandler pegaram-se nos bastidores do UFC 276 e quase andaram à pancada

A carregar o vídeo ...

O UFC 276 foi rico em pancada dentro do octógono, mas fora dele houve também em ação... e quase também houve confusão. Na zona VIP, onde estavam famosos e alguns lutadores, os peso-leves Dustin Poirier e Michael Chandler começaram a discutir e a cena quase acabou em vias de fato. Valeu a intervenção das pessoas que ali estavam, como Hunter Campbell, o chefe de operações da organização, ou Jiri Prochazka, recentemente campeão do peso meio-pesado. Já Gilbert Burns, companheiro de treinos de Chandler, parece ter gostado do que viu, já que foi ele quem filmou e partilhou o momento...