É de chorar a rir: professor Danilo ensina francês a Gonçalo Ramos

Os dois internacionais portugueses trocaram os relvados pela sala de aula e protagonizaram um momento hilariante. Danilo, que veste a camisola do Paris Saint-Germain desde 2020, fez de professor de francês e testou os conhecimentos linguísticos do avançado, que chegou ao clube na última janela de transferências e ainda não está completamente adaptado. Deu para rir... e para Gonçalo Ramos ter nota positiva. Com boa vontade ou não do professor, a verdade é que o dianteiro ex-Benfica não terá que repetir esta disciplina. [Vídeo: X]