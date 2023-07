«É este o Carlos Borges? Toque perfeito e uma finalização fantástica»: Haaland impressionado com jovem português

A carregar o vídeo ...

O Manchester City publicou esta quinta-feira um vídeo onde juntou os goleadores do clube, nas suas respetivas equipas e campeonatos. Na produção, partilhada hoje nas redes sociais do clube, é possível ver o português Carlos Borges, melhor marcador dos sub-21 do Manchester City, com 29 golos, juntamente com Erling Haaland, goleador da equipa principal (52 golos). Presentes neste vídeo estão ainda Justin Oboavwoduo, melhor marcador dos sub-18 (23 golos) e Bunny Shaw, goleadora da equipa feminina (31 golos). Os jogadores foram convidados a comentar os golos dos outros colegas e a reação de Haaland a um dos 29 golos de Carlos Borges é hilariante: "É este o Carlos Borges? Penso que sim. Toque perfeito e uma finalização fantástica", disse o norueguês.