O Marathon-Olimpia, da 8.ª jornada do campeonato das Honduras, ficou marcado por esta entrada duríssima de André Orellana, que acabou por levar dois homens da equipa da casa ao chão. Até os comentadores do jogo ficaram chocados com a ação do defesa, de 21 anos. (Vídeo Twitter)