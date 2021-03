A carregar o vídeo ...

Antigo ginasta olímpico - foi bronze no Rio de Janeiro -, Nile Wilson dedica-se agora ao seu canal de YouTube e esta semana teve a ideia de desafiar Eddie Hall para uma espécie de luta. Como seria de esperar, especialmente quando se tem do outro lado um gigante com mais de 150 quilos, Hall não saiu lá muito bem da experiência.