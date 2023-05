A carregar o vídeo ...

Se calhar estamos a exagerar um bocadinho com a expressão 'golaço' no título, mas a verdade é que este autogolo foi obtido... com um toque de calcanhar. Aconteceu no jogo entre Passo Fundo e Gaúcho, do estadual de Porto Alegre, e definiu a vitória dos visitantes por 1-0.